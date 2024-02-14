批歐安組織隨美起舞 俄國會將就暫退議員大會表決

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯國會下議院國家院（Duma）議長沃洛金今天表示，國會21日將針對俄國是否暫停出席歐洲安全暨合作組織（OSCE）的議員大會，進行投票表決。

歐安組織承襲自冷戰時期蘇聯和西方強國參與的組織，目前有烏克蘭、美國和俄羅斯在內等57個成員國。

路透社報導，自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，由於莫斯科當局持續動用每個成員國皆有的有效否決權，歐安組織大致陷入癱瘓。

根據國家院網站新聞稿，議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）說：「現在是我們和歐安組織議員大會（OSCE Parliamentary Assembly）道別的時候。」

「這個組織已政治化，嚴重缺乏獨立性，隨著華府起舞。不過最糟的是，在這種情況下我們還要出錢，而且還是最大的金主之一。」

新聞稿中還表示，國家院或許也會考慮俄羅斯退出其他國際組織的可能性。

下議院國家院和上議院聯邦院（Federation Council）將就暫停出席歐安組織會議，以及莫斯科停止出錢，同步進行投票表決。

而在支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的團結俄羅斯黨（United Russia Party）占國會壓倒性多數的情況下，這項決議案不太可能面臨反對。

去年底，烏克蘭和波羅的海國家因俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席，而拒絕參加歐安組織年度外長會議。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1130214