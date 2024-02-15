日本氣象廳公告關東「春一番」 較去年提早14天

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本氣象廳宣布，關東地方今天吹起了春天從南方吹來的第一陣強風（春一番），公告時間比去年早了14天。

氣象廳表示，「今天15日，關東地區迎來春一番的吹拂」。去年關東地區的春一番發生在3月1日，今年提早了14天。

受到低氣壓影響，東京今天氣溫上升。在當地時間上午11時左右突破攝氏20度。截至下午1時，最高氣溫來到攝氏21.1度。不過，明天關東地區將轉為北風，氣溫微幅下降，市中心最高氣溫預估為攝氏16度。

所謂「春一番」，指的是在除了北日本、甲信和沖繩以外的日本地區，在2月至3月中旬的立春與春分之間，每年第一次從南方吹拂的強風。春一番的起風日，氣溫會短暫上升，隔天又會下降。

關東地方「春一番」的認定條件，包括要發生在立春到春分之間，是從南方吹向日本海的低氣壓，具體風速方面各區域不同，以東京而言為平均風速每秒8公尺以上。此外，還包括發生當天的氣溫上升等。

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「春一番」發表地區包括九州南部、九州北部、四國、中國、近畿、東海、關東、北陸等8個地區。如果沒有達到條件，有些地區不會發表當年「春一番」時間。

日本氣象廳之所以開始公布「春一番」的時間，是因為女團Candies演唱的歌曲「春一番」大獲成功，1976年還以此曲登上紅白歌唱大賽。在此之後，氣象廳收到大量有關「春一番」的詢問，於是決定公布「春一番」的定義，並在每年公布「春一番」時間，可以說是因為一首歌曲改變了氣象廳的工作。（編輯：陳慧萍）1130215