歐洲大買外加援烏利益回流 美經濟受惠俄烏戰爭

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）俄烏戰爭本週即將屆滿兩年。隨歐洲加大向美國採購武器與液化天然氣，以及美國援助烏克蘭的經濟效益回流自家相關產業，未實際參戰的美國儼然成為實際贏家。

華爾街日報指出，俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，美國國防工業的武器彈藥訂單激增，生意來自急於增強軍備的歐洲盟國及五角大廈。五角大廈一面為自家添新裝備，一面補充援烏而耗盡的軍火庫存。

聯準會（Fed）數據顯示，自兩年前俄國侵烏以來，美國國防和航太領域的工業生產成長17.5%。

拜登政府的官員表示，目前尚待通過的950億美元追加國防法案裡607億美元是指定用於烏克蘭的專款，專款中64%實際上最終會流回美國國防產業。

包括華盛頓郵報在內的媒體此前披露，美國先前批准的烏克蘭援助，有近9成資金實際流回美國，原因是這些援助並非直接支付給烏克蘭，而是用在向美國軍火商採購武器，直接反饋美國國內產線和相關產業鏈。

沃爾夫研究（Wolfe Research）的軍工產業分析師華爾頓（Myles Walton）指出，近期歐洲各國購買美國戰機與其他軍事硬體所花的錢相當於一整代的投資，「過去兩、三年等同之前的20年」；沃爾夫研究是獨立的賣方市場分析公司。

目前950億美元包含援助烏克蘭、以色列及台灣在內的包裹援助尚卡在眾議院。這筆最新援助連同先前的各項援助承諾，可在今後幾年為美國的軍工業注入相當於約一年國內生產總值（GDP）0.5%的資金。

華爾頓表示，美國國務院近期稱截至去年9月的一年裡，美國的重大軍火交易超過800億美元，其中約500 億美元來自歐洲盟國，是歷史正常水準的5倍有餘。

美國國務院表示，波蘭已訂購價值約300億美元的阿帕契攻擊直升機、高機動性多管火箭系統（HIMARS,俗稱海馬士）、M1A1主力戰車和其他硬體。德國花85億美元購買契努克（Chinook）運輸直升機與相關設備，捷克則斥資56億美元購買F-35匿蹤戰機和彈藥。

世界經濟因地緣政治而破碎化並使美歐關係更緊密，往往讓美國得利，提振美國軍工業只是其一。俄國天然氣斷供導致歐洲能源價格和通膨飆漲，刺激歐洲對美國液化天然氣的需求。

美國去年躍居世界最大的液化天然氣出口者，光是現有已核准的項目，預計就可讓美國的液化天然氣出口量到2030年底前翻倍，當中約2/3是銷往歐洲。

據大宗商品數據統計公司Kpler的資料顯示，2021到2022年之間，美國賣到歐洲的液化天然氣量增加超過1倍。

此外，經濟合作暨發展組織（OECD）指出，截至2023年6月的12個月內，進入美國的外資約3790億美元，較2021年同期的約2640億美元增加近50%，歐洲企業尤其受豐沛且廉價的能源吸引而出走。

反觀這段期間內，中國的外資從3210億美元驟減為680億美元；德國的外資也從390億美元腰斬，掉到170億美元。

美國聯邦預算問責委員會（CRFB）高級政策主任戈德溫（Marc Goldwein）說：「我不認為外界能自信稱美國經濟因這場戰爭而拓展，但某些經濟領域肯定是。」（譯者：陳亦偉）1130219