中國西班牙外長會談 北京同意解除西國牛肉進口禁令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社西班牙哥多華18日綜合外電報導）西班牙及中國的外交部長今天在舉行雙邊會談後表示，中方已同意解除對西班牙牛肉的進口禁令。

歐洲聯盟部分成員國於2000年底出現數起俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變（BSE）病例後，北京自2001年起禁止包括西班牙在內的歐盟國家出口牛肉產品至中國。

法新社報導，中國外交部長王毅與西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）在西班牙南部城市哥多華（Cordoba）舉行聯合記者會時表示：「這是好消息，特別是對西班牙農民來說。」

過去2週以來，西班牙農民加入歐盟抗議潮，對嚴格法規、高成本及廉價進口產品表達不滿，還稱這些情況導致他們疲於維持生計。

阿爾巴雷斯說：「當考慮到中國市場規模時，（牛肉出口到中國）將帶來非常正面的影響。」

王毅預定明天與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會面，接著轉往法國。這是他6年來首次訪問西班牙。

王毅表示：「中國視西班牙為歐盟一個值得信賴的好夥伴。我們願與西班牙一起努力，發展雙邊關係。」（譯者：紀錦玲/核稿：侯姿瑩）1130219