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西葡伸援手 擬額外資助聯合國巴勒斯坦難民救濟機構

2024/2/5 23:16
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（中央社馬德里5日綜合外電報導）西班牙外交部長阿爾巴雷斯今天說，將對負責巴勒斯坦難民救助事務的聯合國機構，額外資助350萬歐元（約新台幣1億1800萬元）。葡萄牙日前也宣布將額外援助100萬歐元。

路透社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的主要捐助者包含美國和德國，但他們均已停止援助。該署之前遭指控，在上萬名巴勒斯坦職員中，有12人疑似涉及去年10月7日武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列一事。

阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）向國會議員表示：「UNRWA的處境非常嚴峻，該署在加薩的人道活動，有極大風險在數週內陷入癱瘓。」

馬德里當局在2023年直接提供1850萬歐元給UNRWA，包括去年12月國會表決通過的1000萬歐元。

另外，葡萄牙2日宣布，將對UNRWA提供價值100萬歐元的額外援助。葡國外長克拉維尼奧（Joao Cravinho）在社群平台X發文說，重要的是「在這個困難的時刻，絕不背棄巴勒斯坦人」。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130205

#聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署
#UNRWA
#阿爾巴雷斯
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