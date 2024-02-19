王毅營造中國和平使者形象 德國政界質疑

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（中央社台北19日電）中國外長王毅近日出席德國「慕尼黑安全會議」期間大力營造中國和平使者形象，德國媒體報導，相關表述引起歐盟高度關注，但德國政治界對中國承諾充滿疑慮。

德國之聲18日報導，慕尼黑安全會議期間，中美以及中德兩國外長舉行了閉門會談。在公開的會議活動中，王毅則一再強調，中國是一個熱愛和平的國家，「稱不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動蕩世界中的穩定力量。」

去年的慕尼黑安全會議上，王毅曾提出俄烏戰爭立場文件，當時，這份文件曾被視為中方提出的和平計劃。但會議結束的幾個月內，人們的期望就變成失望。

雖然烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍後曾與中國國家領導人習近平電話會談，但中方並沒有採取具體步驟。相比之下，習近平倒是一直在強調他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的密切關係。

這篇報導指出，德國政治界也對中國一些承諾充滿疑慮。

例如德國聯邦議院基民盟基社盟黨團代表團外交事務負責人基塞維特（Roderich Kiesewetter）表示，中國是俄羅斯和北韓的緊密盟友。他們之間是一種分工合作的關係，中國一方面對外扮演調停人的角色，一方面卻在向俄羅斯提供他們急需的各類電子零件和晶片。與此同時，俄羅斯的礦產資源也讓中國獲得了很多好處。北韓則在武器彈藥方面向俄羅斯提供幫助。

基塞維特表示，中國還在大力擴充軍備，提升軍事技術，而中國海軍的發展情勢，則更加令人擔憂。

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德國聯邦議院歐洲事務委員會主席何懷特（Anton Hofreiter）也持相同觀點。他表示，從中國海軍擴充軍備的速度來看，尤其是反艦飛彈數量成長的速度，很顯然，再過幾年，形勢就會變得很複雜。

報導指出，事實上資源豐富的南中國海域，現在就已經成了軍事實力的競技場。北京對越來越多的海域提出主權訴求，而中美雙方戰艦在此間近距離接觸的危險事件，也變得愈加頻繁。王毅在慕尼黑安全會議上強調中美要加強合作，但在南海，卻完全是另外一番景象。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130219