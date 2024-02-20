印度總理莫迪訪查摩與克什米爾 啟動多項發展計畫

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天造訪曾因特殊自治地位遭廢而發生動盪的查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir），啟動多項發展計畫，包括新機場航站及電氣化鐵路，提升這個地區的連接性。

根據印度總理辦公室的新聞稿，這些發展計畫價值總計3200億盧比（約新台幣1214億元），廣及健康、教育、鐵路、道路、航空、石油與其他民間基礎建設領域。

新聞稿說，莫迪今天為查摩機場的新航站、5座工業園、一座石油庫、污水處理廠、電網站、多所新大學等主持奠基典禮，並為數條鐵路、公路主持開工儀式；其中一條鐵路長達186公里，全程電氣化，銜接克什米爾山谷與北印度的鐵路網。

查摩與克什米爾區原為印度一省，印度憲法第370條賦予它特殊自主地位，包括可以擁有自己的憲法、旗幟以及內政自主等。

2019年8月，印度中央政府透過總統簽署的行政命令，廢除憲法第370條，之後把這個省劃分為查摩與克什米爾聯邦屬地及拉達克（Ladakh）聯邦屬地，即中央政府直轄區，印度最高法院於2023年12月裁決政府此舉合法。

查摩與克什米爾失去特殊自主地位，一度引發巴基斯坦與中國的反對，許多居民當時走上街頭示威，印度政府一度派遣數萬民軍警及準軍事人員進駐，以控制秩序。直到今日，曾到當地旅遊的台灣人說，四處可見軍警人員巡邏。

莫迪今天向當地民眾致詞時說，政府於2019年廢除憲法第370條，清除查摩與克什米爾「最大的發展障礙」，如今查摩與克什米爾正朝平衡發展的方向前進。

他強調，查摩與克什米爾人民將感受到一個有效率政府的存在，印度已成為全球第5大經濟體，未來5年間有望成為第3大經濟體，在國家經濟情況改善之際，查摩與克什米爾的居民也將受益。（編輯：陳惠珍）1130220