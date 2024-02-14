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印度與阿聯簽協議 將建設貿易走廊連通歐洲

2024/2/14 12:51
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（中央社杜拜/新德里13日綜合外電報導）印度與阿拉伯聯合大公國今天簽署一項貿易走廊相關協議，目的是以海洋和鐵路通過中東部分地區，將歐洲與印度連結起來；美國與歐洲聯盟（EU）都支持這項宏大的計畫。

路透社報導，這項框架協議是在印度總理莫迪（Narendra Modi）出訪阿拉伯聯合大公國時達成，由印度外交部透過聲明宣布，但幾乎未公布雙方同意了哪些細節。

莫迪去年9月在新德里舉行的20國集團（G20）峰會場邊宣布要建設一條貿易走廊，希望從印度越過阿拉伯海延伸到阿拉伯聯合大公國，穿越沙烏地阿拉伯，經過約旦和以色列，連通到歐洲。

但印度外交部的聲明除了印度和阿拉伯聯合大公國以外，沒有提到任何國家。

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在印度宣布這項「印度中東經濟走廊」（India-Middle East Economic Corridor）協議之際，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭已超過4個月，美國支持進一步融合以色列與阿拉伯鄰國的計畫也因這場戰爭被打亂，沙烏地阿拉伯已中止與以色列關係正常化的計畫。

印度與阿拉伯聯合大公國之間的框架協議似乎表明兩國正繼續推動建設貿易走廊的計畫，這也可能會破壞中國的「一帶一路」全球貿易基礎建設連通戰略。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130214

#印度
#印度外交部
#莫迪
#以色列
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