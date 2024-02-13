印度農民示威爆衝突 德里宣布禁止集會30天

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（中央社記者林行健新德里13日專電）印度農民團體昨天與中央政府針對保證農作物最低價格等議題進行談判，最終未達共識，今天發動示威，兵分多路朝首都德里行進；警方向示威隊伍發射催淚彈，造成多人受傷。德里已在昨天宣布管制措施一個月，包括禁止民眾集會。

來自旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）與北方省（Uttar Pradesh）等地區的數千名農民，上週即陸續在出入德里的重要關卡集結，農民團體昨天與農業部長及糧食部長進行談判，但雙方在最主要的議題上未達成共識。

農民今天上午開始試圖突破路障，有人步行、有人開著拖拉機，朝德里推進。

電視台畫面顯示，警方在高速公路上設下拒馬、水泥塊等重重路障，並向行為過激的農民發射催淚彈及水柱，截稿時雙方仍在對峙，現場煙霧瀰漫，有農民以頭巾掩鼻，有人受傷也有人被捕。

在德里邊界地區，有居民因生活受到影響而與示威農民發生衝突，電視台畫面看到民眾持棍棒追逐互襲，德里市區目前情況大致正常。

印度農民早在2020年即已因莫迪政府廢除「農業三法」而發動過大規模示威，他們在德里外圍紮營1年多抗爭，直到政府做出多項承諾之後才撤離。

農民領袖今天聲稱，政府迄今尚未兌現承諾。

根據「新德里電視台」（NDTV）報導 ，昨天的談判長達5小時，中央政府同意撤銷一項可能導致農民電費補助被削減的法案、為2020年及2021年在示威中喪生的農民還以公道，以及撤回對先前被逮捕農民的控告。

但雙方在立法保證農作物最低支持價格（MSP）、農民貸款免除等訴求上，未能達成共識。

MSP是為印度政府為保障農民收入而行之有年的措施。目前印度中央政府根據地方政府及農業相關委員會的建議，為22種農作物制定MSP，若市場價格低於MSP，政府將以MSP予以收購。

然而，MSP措施在印度並無法律依據，農民擔憂政府隨時有可能將它取消。

印度經濟及農業專家反對MSP措施，認為這違反市場機制，農民將不會關注市場動態、依市場需求而選擇種植哪些農作物。

為維持首都平靜，德里警方12日發布通告，禁止5人以上規模集會，禁止外來拖拉車或卡車進入德里，禁止民眾攜帶腐蝕性或爆裂性物質、使用擴音器以及發表煽動性言論等，效期30天。

另一方面，德里國際機場也發布通告，提醒旅客因應交通管制措施，提早規劃前往機場的行程，或是多加利用捷運系統。

印度預定於今年4月或5月舉行大選，外界認為農民有意選在這個時候示威，以向政府施壓。（編輯：陳慧萍）1130213