印度支付介面續擴影響力 斯里蘭卡與模里西斯啟用

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（中央社記者林行健新德里12日專電）印度今天將自家用於行動支付的統一支付介面（UPI）服務，延伸至斯里蘭卡與模里西斯，3個國家之間的跨境交易將更加便利。

印度總理莫迪（Narendra Modi）、斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）以及模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth），今天以視訊方式，見證了印度UPI服務在斯里蘭卡與模里西斯的啟用。

莫迪致詞時說，透過與印度UPI平台的連結，斯里蘭卡與模里西斯可加快數位轉型，刺激地方經濟與觀光，「我相信印度遊客會優先到有UPI服務的國家出遊，在斯里蘭卡與模里西斯讀書的印度學生，也將獲益。」

印度為提倡無現金社會，自2016年起大力推動數位支付。UPI把印度境內300多家銀行及非銀行金融機構整合至單一平台，銀行存戶只要綁定銀行帳號和手機號碼，即可透過手機即時收、付款。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）讓數位支付在印度快速發展，從高檔商場到街頭小攤，消費者都可透過UPI平台掃碼付款，朋友或商家之間也可透過這個平台即時轉帳。

莫迪表示，光是去年，全印度就有高達1000億筆交易在UPI平台完成，金額累計達2兆盧比（約新台幣7600億元）。

印度與新加坡去年2月也啟動了印度UPI與新加坡PayNow之間的跨境連結，兩國民眾可使用手機，完成在銀行帳號或電子錢包之間的安全即時、低成本轉帳。

除了UPI服務之外，印度今天也把自家RuPay支付系統推廣到模里西斯，兩國金融機構聯合發行的RuPay金融卡，將被模里西斯視同國內卡。

莫迪表示，很高興繼尼泊爾、不丹、新加坡與阿拉伯聯合大公國之後，印度的RuPay卡能打進位於非洲的模里西斯，在即時、省錢以及便利的支付系統之下，兩國人民兌換貨幣的需求將可降低，未來還將擴展到跨境匯款領域。

印度於2012年推出RuPay金融卡，以打破Visa和Mastercard當時在印度的雙壟斷。（編輯：陳承功）1130212