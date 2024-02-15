莫迪親赴阿布達比 主持阿聯首座印度教神廟落成典禮

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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天在阿布達比為阿拉伯聯合大公國境內首座印度教神廟主持落成典禮，透過興建神廟進一步凝聚印度教徒的向心力。

莫迪13日至14日赴阿聯進行官方訪問，昨天在阿布達比為阿聯境內首座印度教神廟主持落成典禮，並感謝阿聯元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）協助廣大印度人「實現夢想」。

他說：「阿聯政府不僅贏得旅居阿聯的印度僑民的心，也贏得全印度14億人的心。」

印度外交部資料顯示，目前約有350萬名印度人在阿聯生活或工作。

這座印度教神廟興建於阿聯政府捐出的11公頃土地上，2019年奠基，號稱是阿聯境內首座印度教神廟，依印度傳統工藝，以印度搬運過去的石材建成，沒有用到任何鋼鐵，可容納3000多人。

不到一個月以前，莫迪也親自在印度北方省（Uttar Pradesh）的印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya），為羅摩神廟（Ram temple）主持盛大的神像開光典禮。

印度將於今年4月至5月間舉行全國大選。執政的印度人民黨（BJP）過去10年間以振興印度教的方式，有效凝聚了印度教徒的向心力，加上近年在經濟與外交領域的亮麗表現，民眾支持度居高不下，有望繼續執政。

有西方媒體批評印度教民族主義正在印度興起，使得印度逐漸走向「去世俗化」，境內的宗教對立也出現激化的跡象，特別是在印度教徒與穆斯林之間。

一名印度教徒告訴中央社，阿聯為伊斯蘭教國家，莫迪促成印度教徒在阿聯興建印度教神廟，除可進一步凝聚印度教徒的向心力之外，同時也向印度境內穆斯林釋放出兩族群可和睦相處的訊息。（編輯：陳慧萍）1130215