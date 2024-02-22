澳洲退休主教遭控性侵、猥褻兒童 罪名多達19條

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）澳洲一名退休主教今天因遭控性侵和猥褻兒童，在偏遠的西澳州（Western Australia）出庭。他是該國被控性犯罪的天主教最高層人員之一。

法新社報導，在梵蒂岡展開內部調查後，榮譽主教桑德斯（Christopher Alan Saunders）昨晚在西澳州被捕。

路透社報導，電視畫面顯示，桑德斯被警方帶走，警方還稱他不得保釋。

警方表示，現年74歲的桑德斯被控14項猥褻罪、2項強暴罪，以及3項「猥褻16歲至18歲」少年罪名。

法庭文件顯示，桑德斯所涉罪行發生在2008年至2014年之間。他於1976年成為神父，1995年成為主教，主持澳洲西北沿海布隆教區（Diocese of Broome）長達20多年，當地有數十個偏遠的原住民社區。

2020年，當地媒體首次報導桑德斯涉嫌性侵，他隨即辭去主教職務，但仍保留「榮譽主教」頭銜。

此後，警方的初步調查並未找到足夠證據來指控桑德斯，桑德斯也一直矢口否認犯行，但由於傳言不斷，梵蒂岡於2022年自行啟動調查，並與澳洲警方分享機密調查結果，警方也因此重啟調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1130222