涉密謀販運核原料 美國起訴日本「黑幫老大」

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國司法部表示，美國當局今天起訴1名日本犯罪組織老大與1名泰國男子，被告涉嫌密謀從緬甸販運核原料，預期可供伊朗用於製造核武。

路透社報導，美國緝毒局（Drug Enforcement Administration, DEA）局長米爾格拉姆（Anne Milgram）指出，被告為60歲的海老澤武史（Takeshi Ebisawa，音譯）與61歲的泰國籍男子桑波（Somphob Singhasiri），他們涉嫌販運毒品、武器與核原料，「甚至包含提供鈾和武器等級的鈽，完全可預期將被伊朗用來生產核武」。

美國司法部在聲明中表示，兩人均已被關押。

美國司法部國家安全部門助理部長歐森（Matthew Olsen）指出，海老澤被控密謀販賣源於緬甸的武器等級核原料與致命毒品，並代替一個武裝叛亂團體購買軍火。

歐森說：「想像這些行動若成功，後果令人不寒而慄」。

這兩名被告2022年因為被控跨國販賣毒品與槍枝，遭美國當局逮捕並起訴。而這些新的指控被記載在「追加起訴書」（Superseding Indictment）中。

法新社報導，海老澤從2020年起向一名臥底官員吹噓他有管道可獲取欲拿來販售的大量核原料，同時還提供原料與用來監測輻射量的蓋格計數器（Geiger counter）照片。

泰國當局在一場臥底行動中，協助美國調查人員查獲了兩種粉末狀的黃色物質，而這些物質被被告稱為「黃餅」（yellowcake）。

美國司法部在聲明中指出「美國方面的實驗室確認，樣品中的鈽同位素成分為武器等級，這意味著如果生產到足夠的量，該鈽將可用於核武」。

根據起訴書，軍火交易中的軍武包含地對空飛彈，並宣稱海老澤建議使用軍火交易的收益，資助一個未透露名稱的緬甸少數民族叛亂組織購買武器。

海老澤因試圖取得地對空飛彈，面臨最短25年的有期徒刑，另外因涉嫌跨國販賣核原料，面臨最長20年的有期徒刑。

美國檢方描述海老澤是「黑幫犯罪集團的老大，該黑幫是組織嚴密的日本跨國犯罪網絡，在世界各地從事包含大規模販運毒品和武器的犯罪行為」。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130222