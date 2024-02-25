吸引國際旅客 越南著手研究擴大單方面免簽

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南總理范明正近期就吸引國際旅客下達指示，要求各部會迅速研究放寬簽證政策，包括擴大單方面免簽名單，重點鎖定傳統旅客來源市場及高消費旅客市場等。

越南青年報（Thanh Nien）今天報導，這項名為「全面、快速、可持續發展旅遊」的指示中，范明正（Pham Minh Chinh）要求各部會研究擴大放寬簽證政策，做法包括給予出入境優惠政策、擴大單方面免簽名單、試點口岸簽證。

據此，越南公安部被交付推進行政手續改革的任務，透過科學技術與展開自動化方案解決外國人在越南入境、居住以及在越南安全旅遊的手續。

與此同時，公安部還要主持研究提出透過人臉辨識（Face ID）以及電子護照（E-Passport），落實線上出入境手續，為旅客創造便利與效率。考慮試點現場審核旅客文件發放口岸簽證。相關討論在第2季向政府報告。

這項指示並要求公安部主持、協調文化體育旅遊部、外交部及各有關部會針對一些傳統、具潛力、發展程度高、旅遊支出多及在越南各重要旅遊景點居留時間長的國際市場進行研究，提出出入境優惠政策。

此外，還有拓展單方面免簽的名單，針對一些規模大、消費高的旅客市場給予6至12個月的短期免簽試點，以及試點核發12至36個月的長期、多次進出簽證來吸引歐洲、東北亞、北美、印度與中東等目標市場的高收入和退休高消費族群。

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越南目前給予25個國家公民免簽，其中13國為單方面免簽，包括德國、法國、義大利、西班牙、英國和北愛爾蘭、俄羅斯、日本、韓國、丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、白俄羅斯。

越南2023年共吸引超過1260萬國際旅客人次到訪，一舉突破設定的800萬人次目標，不過與2019年COVID-19疫情前相比僅恢復約7成。越方統計顯示，越南2023年前4大旅客來源國依序為韓國、中國、台灣、美國。（編輯：周永捷）1130225