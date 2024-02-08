越南盼提高與中國鐵公路連結性 方便農產品外銷

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）中國是越南農林水產品最大買家，越南總理范明正近日要求，各部會應與中國方面合作討論，設法提高鐵路運輸量能，以及興蓋專用道路以便增加運輸農產品至中國。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南運輸系統面臨瓶頸，不能有效利用，以致農產品出口成本高、削弱競爭力。范明正（Pham Minh Chinh）6日下發公文，要求各部會增加與完善運輸系統的連結性，讓更多貨物、農產品出口至中國。

他說：「交通運輸部、工商部要和中國方面合作，就農林水產品運輸的成本優化、效率優化提出辦法。」

范明正還說，政府也留意到開發越中國際貨櫃鐵路運輸路線，透過統一的技術標準將越南老街省（Lao Cai）各邊境口岸的鐵路系統與中國連接起來，這將有助增加運輸量能，減少過去陸路壅塞的情況。

此外，針對在諒山省（Lang Son）、高平省（Cao Bang）、老街省、廣寧省（Quang Ninh）各次要邊境口岸興蓋專用道路來運輸農產品一事，需要各部會在第一季與中國討論、達成共識。

越南目前有10多種水果和產品可以透過正規貿易的方式出口中國，包括燕窩、地瓜、火龍果、龍眼、紅毛丹、芒果、波羅蜜、西瓜、仙草、香蕉、山竹、荔枝、百香果。

越南投資證券報報導，中國、美國與日本是越南農林水產品的3大消費市場。然而攤開2023年數據，除了中國市場持續成長外，日本和美國皆下滑。

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統計顯示，越南農林水產品2023年對中國出口額高達122億美元、年增17%，占越南農林水產品全年出口總額23.1%。對美國出口近110億美元、年減16%；對日本出口近39億美元、下滑8.7%。

越南農產品高度依賴中國市場，在經貿方面連帶承受高度不確定性。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中國強力「清零」導致大量越南農產品卡關邊境，衝擊農民生計甚鉅。（編輯：陳惠珍）1130208