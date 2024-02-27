法國本土展開實驗 數百名學生第一次穿制服上學

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（中央社法國蒙貝列26日綜合外電報導）法國本土的國立學校從未要求學生穿制服，但南部城市貝西亞（Beziers）數百名學生今天第一次穿制服上學，政府將藉著這項實驗來判斷是否需要強制規定。

法新社報導，中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）上月宣布在100所左右的學校展開穿制服實驗，如果成功，可能於2026年實施穿制服的全國性規定。

參加實驗的城鎮多數由右派政治人物治理，但有些地方的教師、學生和家長強烈反對。批評人士說，應該把錢花在公共教育其他領域以改善學習。

貝西亞市4所學校約700名學生今天成為法國本土第一批嘗試穿制服上學的孩子。

法屬留尼旺島（La Reunion）一所學校上月已開始嘗試讓學生穿制服。

7歲的亞歷西亞（Alexia）在小學校園受訪時說，希望當她穿上深藍色的新制服後，同學們能對她的穿著打扮少點評論。

她說：「他們有時會說『妳很醜，和我們穿得不一樣』，這有點傷人…（而現在）至少我們穿著一樣的裙子、上衣和外套。」

貝西亞由極右派市長梅納（Robert Menard）治理，約有8萬人口，失業率很高。當地學生先前在假期中獲邀與家長一起挑選制服。

每套制服要價200歐元（約新台幣6800元），包含一件飾有校徽的西裝外套、兩件Polo衫、一件長褲，以及一件短褲或一件裙子，費用由貝西亞市政府和中央政府共同分擔。

梅納說，穿制服有助於打擊校園霸凌，「有錢人和窮人的穿著不完全一樣…（現在）比較看不出來了」。

但教師工會SE-UNSA抨擊這項措施「對根本問題虛應故事」，「對於解決學生的煩惱和不及格問題毫無幫助」。

法國教育部長貝魯貝（Nicole Belloubet）說，目前已有92所學校自願參加穿制服實驗，「我們希望看到的是穿制服能否帶來課堂寧靜…大家都知道在祥和的環境中比較能好好讀書」。

不過，南部大城馬賽（Marseille）一所中學拒絕參加實驗。馬賽所在的隆河口省（Bouches-du-Rhone）已同意參加實驗，但根據法新社看到的一封寫給家長的信，有66%的學生投票反對。

法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）曾任戲劇教師，她支持學生穿制服。

曾參選總統但敗給馬克宏的極右翼代表人物瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也支持實施服裝規定。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130227