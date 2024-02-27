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東京強風 日本航空取消羽田機場起降48航班

2024/2/27 15:36
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本航空公司（Japan Airlines）表示，今天下午3時受強風影響，已取消東京羽田機場起降的48個國內線航班，總計影響約6580位乘客。

日本TBS電視台報導，日本今天北風強勁，東京市區甚至颳起堪比颱風的強風，根據目擊者說法，位於澀谷區的一座路燈疑似受到強風吹襲，燈桿從根部直接斷裂倒地，所幸未造成人員受傷。

朝日電視台報導，由於東京市區睽違5年再度被觀測到颳起每秒25公尺以上的最大瞬間風速，JR東日本公司表示，包括武藏野線及川越線部分區間，今天下午1時30分已因強風暫時停駛列車。

另外，包括東海道線、京濱東北線、京葉線、常磐線及宇都宮線等列車，最多誤點約30分鐘。

在橫濱市「港區未來」地區行駛的纜車，同樣因為強風暫時停駛；東京晴空塔觀景台雖然持續營業，但不販售當日票券。

朝日新聞報導，鄰近JR池袋站東口一棟大樓7樓外牆上的招牌，部分被強風吹落掉在人行道上，所幸未砸傷路人。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130227

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