美出口管制仍擋不了晶片入俄 議員籲企業加把勁

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）今天在聽證會中，呼籲本土半導體公司應該拿出更多作為，避免晶片非法落入俄羅斯軍隊使用的設備之中。

路透社報導，設在英國的調查組織「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）最近的報告指出，烏克蘭戰場上找到的許多俄羅斯裝備，無論是無人機、無線電，還是飛彈和裝甲車，至今都能找出源於美國的晶片及技術。

報告指出，即便美國設有出口管制，諸如超微（AMD）、英特爾（Intel Corp）、德州儀器（TI）和亞德諾半導體（ADI）等美國半導體公司的產品仍進入俄國裝備或流入俄國。

聯邦參議院常設調查小組委員會（Permanent Subcommittee on Investigations）主席布魯門塔，因此在聽證會上向這4家公司喊話，說這些公司「有追溯、追蹤這些零件的能力，且足以拿出更多作為」。

今天這場聽證會意在探討美國半導體公司在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，如何遵守出口管制。

參院常設調查小組委員會曾向上述4家半導體公司索取文件和資訊。根據委員會工作人員，初步數據顯示，自2021年以來，這幾間公司對若干國家的出口有顯著提升，而這些國家都是俄國可能用來規避管制措施的對象。

聽證會中，有證人現身說明他們的組織如何追蹤美國晶片和零件在俄國武器中的使用。

衝突軍備研究所的史普利特斯（Damien Spleeters）說：「俄羅斯利用第3國批發商取得晶片，而批發商身分是可以辨認出來的。」

烏克蘭基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）的里巴科娃（Elina Ribakova）說，用於俄國武器的零件往往是在中國、馬來西亞和菲律賓製造，並取道土耳其、阿拉伯聯合大公國和俄國鄰國進入俄羅斯。

英特爾表示公司合約要求買主及批發商遵守法規，並說公司會致力於追蹤並降低批發商出包的可能性。

超微表示，公司「樂見加強公共/私人合作夥伴關係，以打擊非法產品轉移」。他們表示，自家產品一遭轉移，公司便採取行動，並與全球海關和相關機構合作，遏止非法運輸行為。

德州儀器表示，公司投入「大量的時間和資源」以確保晶片「不會流入不良行為者手中」。

亞德諾半導體則表示，公司已採取「重大和積極措施來降低灰色市場風險」。他們表示極其嚴肅看待未經授權的轉移行為，並配合執法人員、政府機構等單位來採取適當行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130228