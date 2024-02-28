拜登擬簽署行政命令 防止美國公民個資流向中俄

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國高階官員表示，基於國家安全考量，總統拜登今天將簽署行政命令，以避免中國、俄羅斯和其他國家取得美國公民個人資料。

官員表示，路透社率先報導的這項命令旨在限制資料仲介商等機構向特定「有疑慮國家」大規模傳輸美國公民的地理位置、生物特徵、健康和財務資料。

他們還透露，命令也將禁止向伊朗、北韓、古巴和委內瑞拉等國家傳送任何美國政府人員相關資料。

美方官員表示，「中國和俄羅斯正透過資料仲介商購買美國民眾的敏感個資」，並利用這些資料從事「各種不法勾當，包括惡意網路活動、間諜活動和勒索」。

官員指出，「透過資料仲介商購買個資，目前在美國是合法行為，這反映出我們國家安全體制中的漏洞。」拜登的行政命令旨在填補這個漏洞。

這項命令是華府阻止美國公民個資流向中國的最新舉措；美中兩國貿易戰和科技戰已持續數年之久。

美國國會也正考慮立法，禁止聯邦政府機構與中國華大集團和藥明康德簽約。這是阻止中國取得美國基因資料和個人健康資料措施的一環。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130228