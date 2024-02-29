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直升機墜落挪威西岸外海 機上6人全數獲救

2024/2/29 13:46
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（中央社奧斯陸28日綜合外電報導）挪威聯合救援協調中心（Joint Rescue Coordination Centres）表示，一架載有6人的直升機今天在挪威西岸外海墜入大海，機上人員後來已全數獲救。

路透社報導，當地最大的豪克蘭大學醫院（Haukeland University Hospital）表示，6人已全數到院，但目前還不清楚他們的身體狀況。

能源公司Equinor表示，出事的這架直升機為搜救用機，通常在公司位於北海的奧斯伯格（Oseberg）油氣田平台值勤。

警方發言人告訴媒體，出事的直升機機型為塞考斯基S-92（Sikorsky S-92），事發時正在執行搜救訓練任務。警方表示，目前還無法說明失事原因。

搜救作業人員告訴TV2新聞頻道（TV2）說，事發當時該區颳起陣陣強風。

空中交通數據顯示，當時有多架搜救直升機在卑爾根（Bergen）以西的小島附近盤旋。卑爾根是挪威第二大城，也是挪威離岸海洋石油暨天然氣產業的樞紐。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130229

#挪威
#路透社
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