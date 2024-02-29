往來東京羽田機場4巴士路線 司機不足將停駛

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本京濱急行巴士公司表示，由於司機不足，將從3月1日起停駛往來東京羽田機場與鎌倉站、藤澤站等4條巴士路線。

日本朝日電視台報導，京濱急行巴士表示，在司機人數愈來愈少的情況下，為了因應「2024年問題」所做出的痛苦決定。

從今年4月起，日本各巴士公司都面臨下調司機工作時間上限，或是增加司機休息時間等要求。如此一來，各巴士公司都需要比現在更多的司機。

雖然京濱急行巴士先前已預想到這個問題努力招募人手，但依舊無法招募到足夠的司機人數。

60多歲乘客表示，一年大概會坐3次相關路線，如果未來沒有巴士不知如何是好；改坐電車的話，提著行李又很辛苦，真的很困擾，希望一定要復駛。

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由於羽田機場搭機旅客數已來到超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準，京濱急行巴士表示，將在關注未來發展同時，針對相關路線是否復駛進行評估。

與此相關，日本政府2月27日拍板，將從4月1日起放寬總重逾8公噸中大型貨車高速公路最高速限到90公里，希望在面對物流業界人手嚴重不足的「2024年問題」時，能提升運輸效率。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130229