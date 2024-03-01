美參議員致函瓜地馬拉總統 肯定台瓜邦誼重要

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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）包括美國聯邦參議員盧比歐在內共7位參議員今天聯合致函瓜地馬拉總統阿雷巴洛，肯定台灣與瓜地馬拉外交關係的重要性，也敦促他繼續堅定支持台灣。

今年1月中旬就職的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）2月上旬曾表示，即使瓜地馬拉尋求與中國建立更密切的經濟聯繫，也無意破壞與台灣的外交關係；他承諾同時強化與兩方的關係。

對於阿雷巴洛的對台承諾，盧比歐（Marco Rubio）、默克利（Jeff Merkley）、葛拉斯里（Chuck Grassley）、凱恩（Tim Kaine）、布瑟曼（John Boozman）、韋克爾（Roger Wicker）與戴恩斯（Steve Daines）在這封信函中予以肯定。

議員們在信函中指出，面對中國共產黨日益增強的壓力，美瓜兩國共享的民主原則也因為公開支持美瓜共同夥伴再次被確認。議員們堅信，中共對西半球核心民主價值構成最嚴重的威脅。

信函指出，面對中共對全球數個民主國家日益增強的脅迫與經濟利誘，瓜地馬拉堅定致力於與台灣維持正式外交關係，堪稱勇氣與正直的燈塔。透過重申台瓜關係，瓜地馬拉強化其對民主價值觀的擁護與致力於民主、自由、人權與尊重法治國家間的團結紐帶。

議員了解全球政治格局，特別是印太區域固有的複雜性與挑戰。瓜地馬拉的原則立場不僅捍衛自主權，也有助於維護自由與開放的國際秩序。

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儘管中共向其他近期與中華人民共和國建交的國家做出承諾，議員也注意到，自2019年以來，中國對拉丁美洲國家的外國直接投資已減少一半以上，從年均142億美元降至2022年的70億美元。數十個由中國企業資助或承包的項目，像是2019年宣布的哥斯大黎加公路網、2013年的尼加拉瓜運河，以及2011年的哥倫比亞「乾運河」（dry canal）項目，若不是尚未完工，要不就是根本尚未展開。

信函指出，阿雷巴洛對維持與台灣邦交的承諾，反映瓜地馬拉人民打造一個奠基於民主治理、經濟繁榮與尊重基本自由未來的意願。議員團結一致，支持瓜地馬拉的民主原則與抵禦破壞這些原則的外部壓力企圖之努力。他們讚揚阿雷巴洛的領導力，並敦促他持續堅定支持台灣。（編輯：陳承功）1130301