巴基斯坦國會大選後3週新總理出爐 夏立夫2度上台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里3日專電）巴基斯坦新一屆國會今天選出總理，由曾任總理的夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）再度擔任。

巴基斯坦2月8日舉行國會大選，但國會下議院沒有政黨過半數，主要政黨必須協商籌組聯合政府。

新屆下議院2月29日首次開議，今天在嚴密維安下選出總理。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）今天報導，下議院議長沙迪克（Sardar Ayaz Sadiq）下午宣布，「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）黨魁夏巴茲．夏立夫以201票當選新總理。

夏巴茲．夏立夫曾於2022年4月至2023年8月擔任巴基斯坦總理。他的兄長納瓦茲．夏立夫（Nawaz Sharif），亦即PML-N的創始人，曾3度出任巴基斯坦總理，

夏巴茲．夏立夫的主要競爭對手、巴基斯坦正義運動黨（PTI）的可汗（Omer Ayub Khan），獲得92票。

夏巴茲．夏立夫今天在下議院致詞時表示，巴基斯坦正深陷債務危機，就連下議院的開支都是靠舉債支付，他將大刀闊斧改革，讓巴基斯坦這艘船能「重新靠岸」。

他說，新政府將為50萬名學生提供專業訓練。此外，打擊盜電與逃漏稅也是當務之急。（編輯：郭中翰）1130303