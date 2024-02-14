巴基斯坦兩大黨將合組政府 伊姆蘭汗派希望恐落空

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（中央社伊斯蘭馬巴德13日綜合外電報導）巴基斯坦無單一政黨在下議院取得過半數席位，2022年聯手將伊姆蘭汗（Imran Khan）從總理寶座拉下台的兩大政黨今天表示，他們將合組新聯合政府。

「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）和「巴基斯坦人民黨」（PPP）在記者會表示，他們將與小黨組成下任政府。

PML-N主席、前總理夏立夫（Nawaz Sharif）在PPP及另兩個小黨黨魁陪同下表示：「在場的政黨幾乎囊括下議院2/3當選席次。」

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獨立候選人贏得下議院264席中的101席，成最大贏家，約有93人和伊姆蘭汗的「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）結盟。伊姆蘭汗的支持者用獨立身分競選，是因選委會以未遵守選舉法為由，禁止他們以巴基斯坦正義運動黨的名義參選。

PML-N獲得75席，不過由於伊姆蘭汗的候選人都是以獨立人士身分參選，夏立夫的政黨才是國會最大黨。PPP取得54席。（譯者：陳政一）1130214