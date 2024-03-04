日本漁船伊豆群島觸礁 24獲救1死亡

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本一艘載著25人的漁船昨天深夜在伊豆群島的神津島北側觸礁後，船身向右傾斜45度。海上保安本部已經出動直升機等，救起船上24人。而1名失蹤的船員今天已確認不幸死亡。

日本放送協會（NHK）、南日本放送報導，觸礁的延網釣漁船「第八福榮丸號」，屬於鹿兒島縣的串木野市漁協的鮪魚船，全長逾56公尺，總噸數379噸，當時船上載有25人，其中包含5名日本人及20名印尼人。

日本第3管區海上保安本部表示，靜岡縣的下田海上保安部昨晚11時前，接獲「第八福榮丸號」在神津島北側觸礁的通報。

初步了解，船隻因為引擎與發電機故障無法航行，於昨晚11時左右，在神津島的西北部約4公里處觸礁。

海上保安本部今天上午5時前，接獲「第八福榮丸號」的船長通報稱「船隻正在搖晃，其中1名日本男性跌倒且失蹤」，並派遣直升機等到現場救援。

當時觸礁船隻的船頭朝著西南方向，船身朝右傾斜45度，而且海浪已經打到部分甲板上，情況相當危險，海上保安本部透過直升機陸續吊掛救起集中在船隻某一處的船員。所幸船上24人已經被救起，仍有意識。

共同社報導，第3管區海上保安本部指出，1名失蹤的男性船員今天上午已被尋獲，並已確認死亡。

根據串木野市漁協表示，初步了解，失事船隻昨天從靜岡縣的清水港啟航，原定往南美洲方向前進。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130304