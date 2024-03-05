日本千葉縣夫婦岩部分崩塌 疑與近日地震頻繁有關

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本千葉縣夷隅市海岸的觀光景點「夫婦岩」本月被發現部分崩塌斷裂。千葉縣政府土木事務所研判，原因可能跟2月下旬地震頻繁有關，現正進行調查。

日本放送協會（NHK）報導，夫婦岩位於夷隅市一處海岸邊，由一大一小兩塊岩石組成，中間以大注連繩相連，成為吸引觀光客造訪的景點。

夷隅市政府表示，由於社群平台上有網友發文指「岩石部分發生崩塌」，3月2日派員前往現場察看時，確認大塊岩石有部分崩塌。

負責管理海岸的夷隅土木事務所表示，自數年前起，夫婦岩中的大塊岩石受到強風及大浪影響，並不斷被海水侵蝕，結構變弱的部分可能因地震搖晃而崩塌。

千葉縣東方外海及其周邊地區自2月下旬以來地震頻仍，夷隅市分別在2月29日及3月1日出現規模3地震，並在3月2日觀測到規模4地震。

夷隅土木事務所表示，夫婦岩可能因為接下來的地震等因素而有崩塌危險，呼籲民眾暫勿靠近。

家住附近、拍攝夫婦岩已逾40年的1名居民說，大塊岩石數年前開始受到海水侵蝕而「穿孔」，隨著孔洞逐漸變大，最後形成拱狀，他2月28日前往當地時，這塊岩石還沒有崩塌。

這名男子表示，他經常來這裡拍照並上傳社群平台，現在因為大岩石崩塌後，總數變成3塊岩石，「感覺像小孩出生後的一家人」，但跟他上次來拍攝的樣貌已不同，讓人有些傷感。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130305