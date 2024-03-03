日本千葉縣外海近期地震頻繁 居民不安

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本千葉縣東方外海及周邊，2月下旬以來地震頻繁，今天也觀測到地震。日本政府地震調查委員會表示，今後可能發生震度5弱左右的強烈搖晃，呼籲民眾提防。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，以千葉縣東方外海為主的地區2月26日以來，地震活動頻繁，今天到今晚6時為止，觀測到震度1以上的地震31次。

其中，以千葉縣為主的地區觀測到震度4的地震3次。包括2月29日晚上6時35分（台灣時間5時35分）左右的規模4.9地震、3月1日上午5時43分左右的規模5.3地震，以及昨天凌晨1時49分的規模5.0地震。

不僅是千葉縣東方外海，陸地一側的千葉縣南部也發生地震。

日本政府的地震調查委員會研判，之所以地震頻頻發生，是陸地一側及海洋一側的板塊交界發生慢慢錯動的慢速滑移（slow slip）現象，過去這地區曾多次發生這種現象。從過去的地震活動研判，今後可能發生最大震度5弱左右的強烈搖晃。

千葉日報報導，千葉縣內地震頻頻，有時搖晃時間長，千葉縣民想到今年元旦能登半島發生強震，內心感到不安。

千葉縣政府透過社群平台等呼籲縣民提高警覺。千葉縣防災對策課主管表示：「大地震何時襲來不知道，請縣民做好確保安全的對策。」（編輯：郭中翰）1130303