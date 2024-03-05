柬埔寨執政黨參院選舉勝出 前總理洪森可望任議長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金邊5日綜合外電報導）柬埔寨國家選舉委員會今天證實，前總理洪森贏得參議院席位，這代表著他在去年將權力移交給兒子、現任總理洪馬內後，正式重返政治第一線。

法新社報導，洪森（Hun Sen）鐵腕統治柬埔寨近40年後，去年8月卸任，讓位給洪馬內（Hun Manet）。此前洪森以壓倒性優勢贏得全國大選，但那次大選並無任何有力的在野黨與之競爭。

洪森在當時明確表示，即使在卸任後，他仍打算發揮影響力。

根據柬埔寨國家選舉委員會（NEC）表示，洪森領導的執政黨柬埔寨人民黨（CPP）在上個月的參議院選舉中贏得58個席次中的55席，其中包括洪森的席位。

國家選舉委員會說，小型反對黨高棉意志黨（Khmer Will Party）贏得3席。該黨表示，它將代表人民的聲音。

同時，柬埔寨人民黨說，將提名洪森為參議院議長，允許他在國王出國時，代理國家元首職務。參議院預計4月開會。

在參議院的62個席次中，有58席由125名國會議員和1萬1000多名地方行政人員投票選出，其中大多數是洪森政黨的成員。

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）任命兩名參議員，下議院國民議會（National Assembly）任命另外兩名參議員。

國會議員上個月還批准洪森小兒子洪馬尼（Hun Many）擔任副總理。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130305