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阿拉斯加航空班機座艙出現煙霧 急返波特蘭機場

2024/3/7 16:14
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（中央社波特蘭6日綜合外電報導）阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架飛往鳳凰城（Phoenix）的航班座艙內偵測到煙霧，迫使飛行員返回俄勒岡州的波特蘭國際機場（Portland International Airport）。

美聯社報導，KATU-TV電視台報導，波特蘭航空港（Portland Port）官員表示，在飛行過程中，乘客和機組人員發現座艙內有煙霧。這架飛機已安全降落。

波特蘭航空港發言人羅沙雷斯（Melanni Rosales）表示，共有7名乘客和機組人員要求進行醫療評估。羅沙雷斯說，沒有人送醫治療。

阿拉斯加航空在電子郵件中表示，機上的機組人員依照程序宣布進入緊急狀態。

阿拉斯加航空說：「乘客下機後登上另一架飛機，繼續前往鳳凰城。我們的維修團隊正在對這架有問題的飛機進行檢查。對於為客人帶來的不便，我們深感抱歉。」

羅沙雷斯說，波特蘭消防當局與相關人員已進行調查，但無法確定氣味來源。

根據航班追蹤網站FlightAware，這架波音737-800型飛機下午5時26分離開波特蘭，高度達到3萬5000英尺。飛機在俄勒岡州柏斯（Burns）西南轉向，並於下午6時33分返回波特蘭。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1130307

#波特蘭
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