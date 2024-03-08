92歲梅鐸又要結婚 第5任妻是分子生物學家朱可娃

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（中央社紐約7日綜合外電報導）「紐約時報」報導，92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可娃（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。

梅鐸決定在這個年紀放下手中媒體帝國的權力，但似乎不認為年齡是另一段感情或婚姻的障礙。

梅鐸的辦公室今天表示，他計劃與朱可娃結婚，兩人於去年夏天開始約會。

他們的婚禮定於6月舉行，這將是梅鐸的第5次婚姻。他豐富的感情史使他經常成為小報焦點，而現在的八卦媒體產業能成立，其中也有他的貢獻。

梅鐸2022年夏天與模特兒潔芮霍爾（Jerry Hall）離婚後，2023年春天與退休口腔保健師史密斯（Ann Lesley Smith）訂婚，但大約兩週後突然解除婚約。潔芮霍爾也是滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）的前妻。

「每日郵報」（The Daily Mail）去年8月披露梅鐸與朱可娃在交往，並指兩人是透過梅鐸的第3任妻子鄧文迪認識。

朱可娃專門研究糖尿病，曾在加州大學洛杉磯分校（UCLA）工作，她的家族關係也很令人好奇。

她的前夫朱可夫（Alexander Zhukov）在蘇聯快解體時自莫斯科來到美國，成了投資能源的億萬富翁，現以英國公民身分居住在倫敦。

朱可娃的女兒妲夏（Dasha Zhukova）是著名慈善家、企業家和藝術贊助人，她與俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）結婚，關係持續到2017年。

梅鐸的一名代表證實，喜帖已經發出，婚禮地點在梅鐸位於加州的摩拉加（Moraga）酒莊。

梅鐸正是在摩拉加與迪士尼公司（Disney）執行長艾格（Bob Iger）首次達成交易，將其媒體帝國、電影製片廠和有線電視網絡的大部分股份出售給迪士尼。

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梅鐸去年宣布從集團董事長的職位上退休，並在兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）更全面地接管集團之際，繼續擔任榮譽職務。

梅鐸的婚姻不太可能影響公司的未來，公司實際上是透過家族信託控制，家族信託的股份屬於他和他的4名最年長的孩子，其中1名是他與第1任妻子布克（Patricia Booker）所生，另外3名是與第2任妻子曼恩（Anna Murdoch Mann）所生。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130308