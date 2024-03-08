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曾為英國脫歐辭首相 梅伊宣告結束27年國會生涯

2024/3/8 21:52（3/8 22:02 更新）
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前英國首相梅伊。（路透社）
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）前英國首相梅伊（Theresa May）今天宣布，她在下一屆大選中不會再競選連任下議院國會議員，結束她的長達27年國會生涯。

法新社報導，67歲的梅伊與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）同屬保守黨，她是保守黨中宣布不再爭取連任的最資深國會議員。

自從2022年10月以來，英國保守黨的聲勢一直落後主要競爭者工黨。各界一般認為，在保守黨執政14年後，應該要政黨輪替。

梅伊自1997年以來長期是英格蘭東南部美登赫（Maidenhead）選區的國會議員，並在2016年至2019年間擔任首相，期間英國就脫離歐洲聯盟（EU）試圖展開磋商，對英國而言是一段動盪的時期。

英國前首相卡麥隆（David Cameron）在2016年脫歐公投後辭去職務，隨後梅伊接替卡麥隆擔任首相。

但梅伊在3年後也請辭首相，因她未能如期讓英國脫歐，或找到能使國會核准的脫歐方案。接著強生（Boris Johnson）接任首相，當時他提出的英國脫歐願景激勵了許多英國人。

梅伊在美登赫當地媒體Maidenhead Advertiser發表聲指出：「在擔任國會議員的過去27年來，能服務美登赫選區的每個人是一種榮幸和殊榮。」

她表示，自己正致力打擊現代奴隸制度和人口販運，這些占據她愈來愈多時間。

她指稱：「正因如此，經過深思熟慮後，我意識到若要繼續向前邁進，將無法履行國會議員的職務，我認為這是正確的做法，也是選民應得的。」（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130308

#梅伊
#脫歐
#英國
#國會大選
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