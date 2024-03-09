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美聯邦參議院通過開支法案 避免政府局部斷炊

2024/3/9 12:00（3/9 12:16 更新）
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圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天勉強避免政府局部關門，趕在現有資金即將到期的數小時前，批准多個政府機關的開支法案。

路透社報導，參院民主、共和兩黨以75票對22票的投票結果，批准一項4675億美元的開支包裹方案，將為農業、運輸、住房、能源、退伍軍人等計畫提供資金，直到今年9月30日財政年度結束為止。這項法案現在將送交民主黨籍總統拜登簽署成法。

這些計畫的資金原本將於午夜到期。

這次投票部分解決了長達數月的政府支出惡鬥，這場鬥爭一度導致共和黨把持的聯邦眾議院有3週群龍無首。

這項包裹法案本週早些時候在眾院輕鬆過關，但由於部分保守派共和黨人施壓就移民等議題舉行表決，推遲了參議院表決這項法案的時程。

美國國會仍必須為規模更大的開支包裹法案敲定協議，這將涵蓋軍事、國土安全、衛生保健等服務。這些計畫的資金將於本月22日到期。

這兩項包裹法案加起來將耗資1.66兆美元。極右翼共和黨人推動大幅削減開支，以控制34.5兆美元的國家債務。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130309

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