拜登批戰爭政策對以色列弊多於利 尼坦雅胡駁斥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷10日綜合外電報導）美國總統拜登批評以色列總理尼坦雅胡處理加薩戰爭的做法，「對以色列的傷害多過於幫助」。尼坦雅胡今天駁斥拜登的說法。

拜登昨天表示，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「必須更加關注在加薩採取的行動中喪生的無辜性命」。

在長達5個月的以哈戰爭中，拜登一直支持以色列，但他對尼坦雅胡的不滿如今愈來愈明顯，拜登接受微軟國家廣播公司（MSNBC）採訪時，提出上述批評。

尼坦雅胡隨後接受政治新聞機構Politico訪問時表示：「如果他（拜登）的意思是，我正在推行違背大多數以色列人意願的私人政策，而這正在損害以色列的利益，那麼他在這兩方面都錯了 。」

尼坦雅胡告訴Politico說，他的政策「獲得絕大多數以色列人支持」，他們支持「我們為摧毀哈瑪斯剩餘的恐怖分子而採取的行動。」

尼坦雅胡說：「要說這是我的私人政策，不受大多數以色列人支持，這種說法是錯誤的。」

他說：「絕大多數民眾前所未見地團結一致。他們知道什麼對以色列有利。」

尼坦雅胡表示，以色列民眾「也支持我的立場，就是我們應該堅決反對強行建立巴勒斯坦國的企圖」。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，法新社根據以色列官方數據統計指出，這場攻擊造成大約1160人死亡，其中大多是平民。

以色列隨即對加薩展開回擊，加薩衛生部稱，以色列的報復性軍事行動已造成至少3萬1045人喪生，其中大部分是婦孺。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130311