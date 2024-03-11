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Reddit即將推出IPO 目標估值2012億元

2024/3/11 22:32
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（中央社紐約11日綜合外電報導）即將在美國推出首次公開發行（IPO）的社群媒體平台Reddit今天宣布，其目標估值高達64億美元（約為新台幣2012億元）。

路透社報導，Reddit與部分現有投資人計劃以每股介於31美元至34美元之間的價位出售大約2200萬股，募資規模達7億4800萬美元。

今年以來IPO市場的復甦程度不一。2005年推出的Reddit在2年多前開始準備推出首次公開發行，這次的IPO將測試市場投資人對新發行股票的胃口。

這次IPO的目標估值低於Reddit於2021年募資時的估值100億美元。

Reddit本次IPO保留了發行股數的8%，提供給符合資格的用戶、版主、特定董事會成員，以及員工和董事的親友認購。

這類認購投資人不受新股上市閉鎖期的限制，可選擇在掛牌交易首日出售持股，此舉可能增加價格波動。

摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）是Reddit首次公開發行的主要承銷商。Reddit料在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為RDDT。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130311

#IPO
#Reddit
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