澳洲巴拉瑞特金礦坍塌 1人死亡29人獲救

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）全球聞名的澳洲維多利亞州巴拉瑞特金礦（Ballarat Gold Mine）坍塌，警方和工會官員今天表示，有1名男子遇難，另有29名礦工獲救。

法新社報導，維多利亞州警方表示，接到礦坑「落石」通報後，援救人員昨天晚上趕往克利爾山（Mount Clear）的巴拉瑞特金礦。他們在聲明中表示：「2人被落下石塊壓住，28名工人在安全艙內避難。」

警方表示，其中一名被落石壓住的21歲礦工脫困，但「傷勢嚴重」已透過空中醫療運送就醫。

救援隊伍連夜尋找另一名被困在距離礦坑入口約3公里地底的礦工。然而，警方今天上午證實已發現這名37歲男子的遺體。

警方在聲明中補充說：「避難的28名礦工被安全帶至地面，並接受維多利亞救護車隊（Ambulance Victoria）的健康評估。」

巴拉瑞特金礦當局今天上午向法新社表示「目前沒有任何聲明」。

巴拉瑞特位於維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）以西約2小時車程，坐落在澳洲最著名金礦區之一的中心。

維多利亞礦業（Victory Minerals）2023年12月取得了巴拉瑞特金礦的所有權，目前擁有約200名員工。

維多利亞州每年生產的黃金約占澳洲開採總量30%，幾乎是全球庫存2%。巴拉瑞特附近於1851年發現黃金後，引發了持續數十年的淘金熱。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130314