更多編輯台推薦新聞：
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
保母虐童案 陳建仁致歉：中央地方共同精進社會安全網
首頁 / 國際

澳洲巴拉瑞特金礦坍塌 1人死亡29人獲救

2024/3/14 09:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨14日綜合外電報導）全球聞名的澳洲維多利亞州巴拉瑞特金礦（Ballarat Gold Mine）坍塌，警方和工會官員今天表示，有1名男子遇難，另有29名礦工獲救。

法新社報導，維多利亞州警方表示，接到礦坑「落石」通報後，援救人員昨天晚上趕往克利爾山（Mount Clear）的巴拉瑞特金礦。他們在聲明中表示：「2人被落下石塊壓住，28名工人在安全艙內避難。」

警方表示，其中一名被落石壓住的21歲礦工脫困，但「傷勢嚴重」已透過空中醫療運送就醫。

救援隊伍連夜尋找另一名被困在距離礦坑入口約3公里地底的礦工。然而，警方今天上午證實已發現這名37歲男子的遺體。

警方在聲明中補充說：「避難的28名礦工被安全帶至地面，並接受維多利亞救護車隊（Ambulance Victoria）的健康評估。」

巴拉瑞特金礦當局今天上午向法新社表示「目前沒有任何聲明」。

巴拉瑞特位於維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）以西約2小時車程，坐落在澳洲最著名金礦區之一的中心。

維多利亞礦業（Victory Minerals）2023年12月取得了巴拉瑞特金礦的所有權，目前擁有約200名員工。

維多利亞州每年生產的黃金約占澳洲開採總量30%，幾乎是全球庫存2%。巴拉瑞特附近於1851年發現黃金後，引發了持續數十年的淘金熱。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130314

#維多利亞州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195