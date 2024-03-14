南韓足球員不雅影片外流 嫂嫂上傳被判3年徒刑

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（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓旅外足球員黃義助的嫂嫂，因在網路發布黃義助私人不雅影片且試圖藉此勒索他，今天被判處3年有期徒刑。

法新社引述韓聯社報導，首爾中央地方法院的判決指出，黃義助嫂嫂上傳影片時「明知影片將被肆意散布」，而且「影片內容已在南韓國內外廣為流傳…她的犯罪性質極為惡劣」。

被告在最後證詞表示：「我對受害者造成莫大傷害，我為自己所做的事情由衷感到懊悔。」

黃義助不雅影片外流後，警方也另外對他展開調查，以釐清片中性愛內容是否是未在對方同意下非法拍攝。黃義助否認非法拍攝，檢方迄今尚未證明他無罪或正式起訴他。

31歲的黃義助在英格蘭足球超級聯賽（Premier League）諾丁罕森林（Nottingham Forest）隊擔任前鋒，目前出借給土耳其足球超級聯賽（Turkish Super League）的艾蘭亞體育（Alanyaspor）隊。

去年11月，黃義助在南韓與新加坡的國際足總世界盃（World Cup）亞洲區預選賽中踢進一球。

然而不雅影片事件爆發後，南韓足球協會（Korea Football Association）宣布，黃義助被控非法拍攝影片的調查結果出爐之前，暫不將他選入國家隊。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130314