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日本將研發無人兩棲車輛 降低奪島搶灘人員傷亡

2024/3/16 13:49
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本政府防衛省在今年4月1日起的新年度將著手研發無人兩棲車輛，藉由遠端操控無人兩棲車輛先行登陸，希望在奪回遭敵軍占領離島進行搶灘時，能降低人員傷亡。

日本讀賣新聞報導，防衛省考量以國產方式進行無人兩棲車輛研發，目標是在2028年度左右配發到部隊使用。

日本西南群島如果被敵軍占領，將由陸上自衛隊水陸機動團負責執行奪回離島任務，該部隊目前使用的是美製AAV-7兩棲突擊車。根據作戰想定，包括駕駛等陸上自衛隊員進入AAV-7後在海上航行，並直接用來登陸。

不過，如果在灘頭遭受來自敵軍的砲火集中攻擊，可能會為日方登陸部隊帶來嚴重傷亡及損失。

日本防衛裝備廳正研究在新研發的無人車輛上，配備可由遠端操控的武器系統，並可同時操縱數台車輛。這種無人車輛在戰時可擔任前導車輛，在確保登陸場所安全後，後續再由載人兩棲車輛登陸。

自衛隊幹部說，針對敵軍已占領離島進行登陸作戰尤其危險，無人車輛是有效的選項。目前也有利用無人車輛組成車隊從事運送任務的構想。

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日本政府2022年制訂的國家防衛戰略中，將防衛裝備品無人化定位為重要項目之一。強化擴張海洋行動的中國解放軍據稱已引進無人兩棲車輛，且烏克蘭在面對俄羅斯侵略時，也曾透過遠端操控的無人機獲取戰果。

防衛省已在新年度初步預算案中編列約200億日圓作為部分研發費用，目前預定2028年度後投入無人兩棲車輛量產化。防衛省官員說，擴大採用能保護自衛隊員的無人機具，對於強化防衛能力來說不可或缺。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1130316

#日本
#防衛省
#陸上自衛隊
#水陸機動團
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