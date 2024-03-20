香港通過23條立法 美表憂心、進一步限縮自由

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）香港立法會今天三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），美國對此表示憂心，認為這將進一步限縮香港自由。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「我們認為這類行動有可能加速關閉香港一度開放的社會。」

巴特爾表示，我們對基本法23條「全面、而且據我們銓釋界定模糊的條款感到吃驚與憂心」。

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2020年起施行的港區「國家安全法」僅納入「基本法」第23條部分罪行，包含分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府，今天三讀通過的法案則納入其餘罪行並明定罰則。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。（譯者：陳政一）1130320