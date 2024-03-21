Reddit IPO價格為每股34美元 位於區間頂部

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（中央社紐約20日綜合外電報導）社群媒體平台Reddit今天表示，在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）上市前的定價已達到預期區間的上限，顯示投資者對此充滿熱情。

Reddit將於明天上市，代號為「RDDT」。該公司在聲明中表示，將以每股34美元的價格上市，這將使該平台的估值為約64億美元（約新台幣2034億元）。

美國聯邦準備理事會（Fed）開始升息以來，科技業的 首次公開發行（IPO）大幅放緩。

總部位於舊金山的Reddit於2021年首次申請IPO，當時由於與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的科技成長熱潮，市場火熱，但隨著網路經濟降溫，這項嘗試陷入停滯。

Reddit有許多忠實用戶，但自2005年問世以來每年虧損，在商業上也不如臉書（Facebook）或推特（Twitter）那麼成功。推特現已改稱X平台。

監管文件顯示，截至2023年12月31日的3個月間，Reddit平均每天有7310萬名活躍單次用戶，即每天至少使用一次這個平台。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130321