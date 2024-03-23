阿根廷外長：米雷伊政府不會鼓勵企業與中國貿易

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（中央社東京22日綜合外電報導）阿根廷外交部長蒙迪諾今天表示，阿根廷政府不會主動鼓勵阿根廷企業與中國進行貿易。有別於前朝立場，她指這類活動應交由民間自主決定。

蒙迪諾（Diana Mondino）接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時說：「和中國公司從事買賣的不過是私人公司，阿根廷政府不應像之前的政府那樣介入，決定企業採購的對象、品項與價格。」

由阿根廷自由主義派總統米雷伊（Javier Milei）任命的蒙迪諾，正在東京進行上任後首趟正式訪問日本行程。她昨天已與日本外務大臣上川陽子會面。

阿根廷過去在左派前總統費南德茲（Alberto Fernandez）治下，深化與中國的關係，並開始以人民幣作為貿易結算貨幣。

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當時費南德茲政府還讓阿根廷預定加入由中國、俄羅斯、印度、巴西及南非組成的「金磚五國」（BRICS），這個集團去年同意擴大成員國規模。但米雷伊上台後已推翻加入金磚國計畫。

蒙迪諾受訪時說，金磚國集團「比較是一種政治關係」，但在這方面阿根廷有不同意見。「對我們而言，與一些非自由民主的國家一同合作，無法帶來許多收穫。」（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130323