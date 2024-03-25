中國邊界進逼 印度總理訪不丹加強兩國連接性

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度總理莫迪最近訪問不丹，在中國於邊界議題步步進逼之際，穩住印度與不丹的關係。印度與不丹在聯合聲明強調雙邊關係將透過實體與數位基礎建設，強化彼此的連接性。

莫迪於23日至24日訪問定布（Thimphu），雙方昨晚發布聯合聲明，稱印度與不丹的緊密友誼是建立在相互信任、善意和理解的基礎上，並稱文化、地理、經濟、金融等元素把兩國緊緊連結在一起。

聲明說，印度與不丹對於現今共同安全合作感到滿意，同意在涉及國家利益的議題繼續密切協調與合作，透過鐵路、公路、航空、水路、貿易基礎設施，促進兩國在貨物、服務、經濟和數位領域的連接性。

聲明也引述「印度不丹能源夥伴關係聯合願景聲明」（Joint Vision Statement on India-Bhutan Energy Partnership）表示，將擴大在水力發電、太陽能和綠氫領域的清潔能源合作夥伴關係，共同開發新項目，促進能源安全。

聲明總結，印度盼於2047年躋身已開發國家，不丹的願景則是在2034年成為高收入國家，兩國在共同追求進步和繁榮的過程中，將繼續是最親密朋友和夥伴。

莫迪也宣布，未來5年間將為不丹提供1000億盧比（約新台幣382億元）的發展援助。

不丹與中國爭議邊界長約600公里，主要爭議區域面積將近800平方公里，目前正進行談判，其中還有2個地區是印度、中國與不丹的交會點，一處是洞朗（Doklam），另一處是「麥克馬洪線」（McMahon Line）的東端。

2017年6月，中國士兵試圖在洞朗高原修建公路，不丹提出抗議，印度以保護國姿態派兵阻止，中印軍事對峙長達73天。

印度長期將不丹視為與中國間的緩衝國。目前中國與不丹並無正式外交關係，但雙方均曾表達在解決邊界爭議之後建交的意願。

不丹早在1980年代就與中國展開邊界談判，1988年不丹與中國簽署解決邊界問題指導原則，1998年簽署維護邊界地區和平協議，2021年10月簽署加快「三步走」路線圖備忘錄。

「三步走」被定義為「先確立邊界劃界的基本政治原則，再具體解決邊界爭議問題，最後簽署協議並在現地勘界」。

1984年至2023年10月，中國與不丹就邊界問題共舉行25輪會談和13次專家小組會議。

印度戰界圈人士認為，印度必須瞭解不丹的需求並給予支持，以聯手因應來自中國用以在邊界地區向鄰國施壓的「灰色地帶戰術」（gray zone warfare）。（編輯：陳惠珍）1130325