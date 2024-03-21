莫迪與蒲亭、澤倫斯基通話 重申盼對話解決爭端

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）日前透過與俄羅斯總統蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基分別通話的機會，重申希望雙方透過對話與外交手段解決爭端、終止戰事。

印度外交部昨天發布新聞稿指出，莫迪與蒲亭（Vladimir Putin）進行通話，祝賀他再次當選俄羅斯總統，並向俄羅斯人民轉達對和平、進步與繁榮祝福。

新聞稿表示，兩人在談及俄烏戰爭時，莫迪重申印度的一貫立場，支持以對話和外交手段解決爭端。

此外，莫迪與蒲亭也回顧了印俄雙邊合作的各項進展，並就共同關心的地區和全球事務交換意見，兩人也同意進一步加強印俄特殊戰略夥伴關係。

另一方面，印度外交部也在另一份新聞稿中說，莫迪與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也有通話，討論如何進一步加強印度和烏克蘭在各領域的夥伴關係。

當討論到俄烏戰爭時，莫迪表達印度「以人為本」的方針，持續呼籲俄烏雙方以對話和外交作為前進的道路。

莫迪強調，印度支持早點和平解決雙方所有問題的一切努力，「印度將繼續竭盡所能，支持和平解決方案」。澤倫斯基則感謝印度向烏克蘭人民提供人道援助，並同意與莫迪保持聯繫。

印度外交政策仍走不選邊、多重選擇路線，在俄烏戰爭上從未譴責俄羅斯，並曾多次公開傳達盼見雙方透過對話與外交手段解決爭端。（編輯：張芷瑄）1130321