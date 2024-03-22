印度「選舉債券」如免死金牌 企業被查稅就捐大錢給政黨

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（中央社孟買22日綜合外電報導）新資料披露，接受刑事調查或疑為空殼公司的企業透過巨額捐款對執政的印度人民黨（BJP）和其他政黨進行利益輸送，凸顯企業巨子與政府間利益共生的關係。

法新社報導，這種「選舉債券」（electoral bonds）本來已經成為印度政黨收受政治獻金的重要管道。捐獻者可購買印度國家銀行（SBI）發行的這種債券，再匿名捐給屬意的政黨，政黨收到後再向該銀行兌現。

這項爭議性獻金計畫已經幫助總理莫迪（Narendra Modi）的政黨開創令對手相形見絀的龐大選戰金庫。

選舉債券占整體政治捐款逾半，本應匿名，不過在下個月全國大選開始前幾週，遭印度最高法院裁定為非法。印度選舉委員會上週於是公布清單，詳細列出選舉債券買家。

法新社檢視清單發現，透過這項計畫捐獻的15億美元中，至少9400萬美元是在17家公司面臨逃稅、詐欺或其他企業不法行為調查之後，才直接或透過子公司進行捐款。

在野的國大黨（Congress Party）議員辛維（Abhishek Singhvi）告訴法新社：「選舉債券計畫在概念上是不道德的，在設計上也有缺陷，想要杜絕透明化。」

反對黨議員宣稱，這份選舉債券清單顯示，一些公司捐款給莫迪的執政黨印度人民黨，希望影響刑事調查結果。

印度人民黨無疑是這項計畫最大受益者，自2019年4月以來收受7億3000萬美元（約新台幣234億元），約占已兌現債券總額的47%。

主要競爭對手國大黨同期收受約1億7100萬美元，占總額11%。

印度最大機車製造商Hero MotoCorp是捐款企業之一。它在證實遭到稅務部門就其財務展開調查7個月後向印度人民黨捐獻240萬美元。

頂尖製藥公司格倫馬克製藥公司（Glenmark Pharmaceuticals）則在印度媒體報導它疑因逃稅遭到調查8個月後，購買117萬美元選舉債券捐獻印度人民黨。

礦業集團吠檀多（Vedanta）過去5年則對6個政黨捐獻超過4000萬美元。當地媒體2022年報導，該公司疑似為了方便替中國技術人員辦理印度簽證而行賄，2018年開始遭到印度主要金融犯罪執法機構調查。

Hero MotoCorp、格倫馬克製藥和吠檀多沒有回應置評請求。

迄無諸如此類對價關係的確切證據浮現。當局沒有公開宣布對捐款業者的調查是否已經結案或撤銷。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130322