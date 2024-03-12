印度國產光輝號戰機墜落 服役近8年首次墜機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里12日綜合外電報導）印度空軍一架「光輝號」（Tejas）戰鬥機今天在印度西部拉吉斯坦省（Rajasthan）墜落，所幸駕駛安全彈射。這是這款印度自製輕型戰鬥機近8年前開始服役後首次墜機事故。

路透社報導，印度為了擺脫世界最大國防設備進口國之一的名聲，總理莫迪（Narendra Modi）的政府持續推動本土國防製造，同時努力將以蘇聯時代戰機為主的印度空軍機隊現代化。經過長久等待，國產光輝號戰機終於在2016年投入服役。

印度空軍今天發布聲明宣布墜機消息。一名印度空軍官員告訴路透社，自從20多年前光輝號首次試飛以來，今天事故打破其飛安紀錄。

莫迪去年立下雄心勃勃目標，要讓印度每年國防設備出口額於2025年達到50億美元（約新台幣1573億元），是去年的3倍多。莫迪政府也持續盡外交努力來推銷光輝號。

印度政府2021年將光輝號製造工作發包給國有公司印度斯坦航空（Hindustan Aeronautics），合約價值60億美元，要生產83架。

光輝號曾受設計和其他問題所苦，包括印度海軍一度因其重量太重而拒載。（譯者：張正芊）1130312