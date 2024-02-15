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印度選舉債券違憲 最高法院下令停止發行

2024/2/15 17:45
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（中央社記者林行健新德里15日專電）距離印度大選僅剩大約2到3個月的時間，印度最高法院今天判決已實施7年的「選舉債券」（electoral bonds）機制違憲，下令相關銀行停止繼續發行。

印度政府於2018年開始施行「選舉債券」機制，聲稱可提升選舉透明度與淨化金流，但反對者認為它的不記名方式有違透明化宗旨，早在2017年就有團體向法院挑戰這個機制。

印度最高法院今天在判決書指出，選舉債券機制允許捐獻者提供秘密獻金，特別是大公司或財團，這違反民眾的知情權及憲法賦予的言論與表達自由權，負責發行選舉債券的印度國家銀行（SBI）停止繼續發行，立即生效。

判決書說，政黨與財團可能存在利益交換關係，選民有權知道哪些財團對哪些政黨提供政治獻金。

此外，印度最高法院還指示印度國家銀行在3週之內，提供2019年迄今選舉債券買主與受益政黨資料，由印度選舉委員會公布於官方網站，以確保資訊透明。

選舉債券屬於無利息、不記名證券，面額從1000盧比（約新台幣380元）到1000萬盧比不等，印度公民或公司均可購買，之後捐給政黨，政黨再向印度國家銀行兌現。

印度政府稱，這種機制可確保各政黨都是透過正式的銀行管道取得獻金，而不記名方式是為避免捐獻者在選後遭到清算。

但批評者認為，在這種機制下，社會大眾難以追蹤獻金來源，反而讓選舉債券成為洗黑錢的工具。

根據印度選舉觀察團體民主改革協會（ADR）資料，從2018年3月到2022年4月期間，印度國家銀行售出1萬8299張選舉債券，金額達985億7000萬盧比。

印度下議院議員任期5年，現任議員任期將到今年6月16日截止；印度選舉委員會尚未公告新屆大選日期，但外界推測會在4月至5月之間。（編輯：陳惠珍）1130215

#印度
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