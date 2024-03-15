印度「選舉債券」被判違憲 執政黨收到最多

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（中央社孟買14日綜合外電報導）印度選舉委員會今天公布價值以數億美元計「選舉債券」的細目，於預計4月到5月間舉行的國會大選前數週證實總理莫迪（Narendra Modi）所屬執政黨握有龐大財務優勢。

法新社報導，這種「選舉債券」（electoral bonds）本來已經成為印度政黨收受政治獻金的重要管道。捐獻者可購買印度國家銀行（SBI）發行的這種債券，再匿名捐給屬意的政黨，政黨收到後再向該銀行兌現。

不過，印度最高法院上個月判決實施7年的選舉債券機制違憲，並在判決書指出，這種機制允許捐獻者提供秘密獻金，特別是大公司或財團，這違反民眾的知情權及憲法賦予的言論與表達自由權，並勒令發行該債券的印度國家銀行停止發行，立刻生效。

選舉債券屬於無息、不記名證券，面額從1000盧比（約新台幣380元）到1000萬盧比不等。

根據今天公布的資料，從2019年4月到今年1月為止，莫迪所屬的執政黨印度人民黨（BJP）無疑是選舉債券最大的單一捐獻對象。

截至去年3月為止，在各政黨已經兌換的所有選舉債券中，印度人民黨合計收到約7億3000萬美元（約新台幣231億元），占選舉債券總額比重近48%。

相形之下，主要反對黨國大黨（Congress）同期兌換約1億7100萬美元，占總額11%。

根據這項資料，印度幾大藍籌公司（績優股）都出現在選舉債券的購買清單上，包括以企業大亨米塔（Lakshmi Niwas Mittal）名義購買的許多債券。他是跨國鋼鐵龍頭阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）的執行董事長，現居英國。

其他捐獻者還有礦業巨頭印度吠檀多集團（Vedanta Group）和印度第2大電信商巴帝電信（Bharti Airtel）。

根據印度民主改革學會（Association for Democratic Reforms），從2018年以來，印度各政黨收受的所有政治獻金逾半以選舉債券形式提供。

今天公布的資料仍未列出選舉債券購買者和接受者的關聯，因此不清楚個人和企業的政黨捐款對向。

預料選務當局未來數日將會決定選舉時間。莫迪和印度人民黨有望在這次大選贏得第3個任期。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130315