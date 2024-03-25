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越南河內小販敲外國人竹槓 網路正義助逮人開罰

2024/3/25 19:27
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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南河內市一名小販近日以4倍價格對外國旅客兜售麵包，目擊的路人不願坐視，將事發經過與照片發布到網路後引起公憤，相關單位找到小販開罰15萬越南盾（新台幣約193元）。

河內市的社群網路25日晚間討論相當熱烈，起因於一名網友在河內市知名景點還劍湖（Hoan Kiem Lake）目睹一名小販在玉山祠（Ngoc Son Temple）前對兩名外國旅客兜售糖粉炸麵包，並將敲竹槓的過程全公開上網。

人民公安報報導，這兩名外國旅客在還劍湖步行街走路時，手上拎著一個袋子裡面裝著4個糖粉炸麵包，小販並開口要價5萬越南盾。然而外國旅客只願意付2.5萬越南盾，小販非常不爽且拒絕接受。

就在外國人掏出10萬越南盾紙鈔時，小販只找了他們5萬越南盾就逕自離去。一些路過的目擊者化身正義鄉民，將事發經過與照片貼到網路上，由於類似敲竹槓事件層出不窮，網友紛紛在網路開罵。

相關單位事後找到小販進行了解，小販承認自己的錯誤行為並表示不會再犯，最後遭罰15萬越南盾。

糖粉炸麵包在河內市售價一個僅約3000至5000越南盾，小販將4個糖粉炸麵包以5萬越南盾出售，哄抬至約4倍價格。

越南民眾近來陸續在網路上公布數起敲竹槓事件，河內市相關單位並根據網友提供的線索找到這些黑心小販。上週河內市一名小販將一小袋棗子以20萬越南盾賣給外國旅客，貴了足足4倍，同樣被罰15萬越南盾。（編輯：高照芬）1130325

#河內市
#越南
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