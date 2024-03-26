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比利時極右黨再爆遭中國收買醜聞 恐衝擊選情

2024/3/26 19:58（3/26 20:41 更新）
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比利時弗拉芒利益黨要角戴溫特被爆出長期為中國間諜服務。（圖取自facebook.com/fdwvb）
比利時弗拉芒利益黨要角戴溫特被爆出長期為中國間諜服務。（圖取自facebook.com/fdwvb）
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（中央社記者田習如布魯塞爾26日專電）比利時媒體揭露極右政黨要角戴溫特長期為中國間諜服務，包括為中共情報機構安排比國政界餐敘的請款單也被曝光。因戴溫特政治地位較數月前爆發的另一位被中國收買政客更高階，恐影響極右黨原本大好選情。

比利時通訊社（Belga）報導，比利時荷語區法蘭德斯議會（Flemish Parliament，或譯弗拉芒議會）副議長戴溫特（Filip Dewinter）過去與中國間諜邵常淳往來的信件和帳單被荷語媒體Apache和Humo聯手揭露，使這樁原本情節模糊的舊案出現新衝擊力。

長期以樂器製造商身份掩護的邵常淳，在2017年被比利時安全部門認定為間諜並驅逐出境。戴溫特曾試圖為他解除禁令未成，近年仍有往來。

戴溫特與邵常淳的關係早在2015年間曝光，他辯稱只是文化交流，2019年比利時檢方以不起訴結案。這次事件再度被報導，他所屬的極右派弗拉芒利益黨（Vlaams Belang）試圖淡化為炒作舊聞，表示司法已還戴溫特清白。

不過比利時「晨報」（De Morgen）指出，不起訴其實是因「無法」起訴，比利時的間諜法仍停留在二次世界大戰時空，沒有涵蓋直接為外國情報機構工作的罪行，修法跟上時代的討論已持續多年未定案。

根據比國媒體曝光的帳單，戴溫特曾為邵常淳安排多次與極右派政治人物的餐敘，以及安排被認為是中國情報組織的「中國國際友好聯絡會」（CAIFC）參訪，每次向中方請款1000至3000歐元（約新台幣3.4萬元至10.2萬元）不等。

此外，他也引介邵常淳與敘利亞駐比利時大使會面，但辯稱在大使官邸喝咖啡不涉政治。

法蘭德斯議會綠黨籍共同議長凡內考（Jeremie Vaneeckhout）要求戴溫特辭去副議長，他說「你不能把我們的民主拿來販賣的同時，還位居法蘭德斯民主的最高機構擔任副議長」。

比利時將在6月9日舉行國會改選，弗拉芒利益黨目前選情大好，「晨報」指出最新民調支持度27.8%，有望突破30%的關鍵門檻。以比利時的多黨並立，有可能重演去年荷蘭大選由極右派成為最大黨的趨勢。

弗拉芒利益黨數月前陸續發生黨內人物種族歧視言論，以及前參議員克雷爾曼（Frank Creyelman）被中國國安部間諜吸收的風波，但對選情未造成明顯影響。

這次，因戴溫特政治地位比已過氣的克雷爾曼更高，且即將再次投入大選，「晨報」認為如今白紙黑字單據曝光，戴溫特所謂不知情、被中國利用的說法恐難再取信於人。

隨著「中國門」接連爆發，政治學者辛納戴（Dave Sinardet）告訴「晨報」，弗拉芒利益黨身為民族主義政黨，但看似卻更在乎中國和俄羅斯的國家利益，「這將會越來越具政治殺傷力」。（編輯：韋樞）1130326

#比利時
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