莫斯科音樂廳恐攻塔吉克人涉案 俄調查人員訊問家屬

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（中央社塔吉克首都杜桑貝26日綜合外電報導）路透社引述消息人士報導，俄羅斯調查人員今天在塔吉克訊問被控犯下莫斯科近郊一座音樂廳恐攻事件4名犯嫌的家屬。

未獲授權公開評論的消息人士告訴路透社，塔吉克安全官員將這4名犯嫌的家屬從瓦赫達特（Vakhdat）、吉薩爾（Gissar）和魯達基（Rudaki）等地，帶到了首都杜桑貝。

消息人士表示，塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）親自監督塔吉克這方面的調查。

拉赫蒙昨天首次針對莫斯科音樂廳恐攻事件發表評論，他批評這是一起「可恥和恐怖的事件」，並呼籲塔吉克民眾保護家裡的孩童，不要受到不良的影響。

拉赫蒙本月稍早表示，塔吉克政府對於激進伊斯蘭傳教士的活動感到不安，這些傳教士對塔吉克的年輕人「洗腦」，使他們容易受到外國團體和情報組織的操控。

塔吉克是莫斯科當局的親密盟友，境內還有一處俄羅斯軍事基地。該國經濟嚴重依賴在俄羅斯工作的100多萬名塔吉克移工匯回國內的資金。

根據俄羅斯當局，4名犯嫌中至少2人坦承犯案。

4名塔吉克人涉嫌參與莫斯科近郊音樂廳血腥恐怖攻擊事件震驚了塔吉克社會，凸顯過去的聖戰主義在這個中亞國家帶來的風險。

法新社報導，2010年代，以塔吉克為首的中亞地區5個前蘇聯加盟共和國有數以千計的公民前往敘利亞和伊拉克替激進組織伊斯蘭國（IS）效命打仗。

莫斯科近郊一座音樂廳22日發生的恐攻事件造成139人死亡，阿富汗的「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。

藝術家魯斯塔莫夫（Daniel Rustamov）告訴法新社：「這對我們國家而言是一大悲劇。」

魯斯塔莫夫擔心「少數的罪犯將傷害整體塔吉克人民，在俄羅斯的塔吉克人將被迫害」。為了賺錢養家，數百萬的塔吉克人在俄羅斯工作。

人口約970萬人的塔吉克將打擊恐怖主義列為優先政策。塔吉克曾於1992到1997年之間因伊斯蘭戰士參與內戰而受到重創。

來自阿富汗和聖戰團體有關的跨境衝突持續困擾著這個山區國家，塔吉克也曾多次遭受伊斯蘭國宣稱犯下的攻擊。

自從2021年阿富汗的塔利班（Taliban）重新掌權後，塔吉克成了批評塔利班政權的國家之一，塔吉克憂心塔利班的意識型態擴散蔓延。

塔吉克當局經常稱該國和阿富汗間長達1375公里邊界沿線的聖戰士活動增加，並且與俄羅斯和中國的軍隊進行反恐演習。（譯者：劉淑琴）1130326