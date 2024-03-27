巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）面對租金不斷上漲與居住危機，巴黎市政府近年推動的房租規範與超高租金檢舉機制初見成效。過去一年收到逾2000件申訴，協助上百房客討回超額租金。市府表示將廣為宣傳，以達嚇阻效果。

輸入租金、屋齡、大小、地址和設備等資訊，巴黎市2019年設置的房租規範平台就會告訴租客房屋的最高租金，以防止房東坐地起價，避免巴黎市租金水漲船高。

過去幾年來，若房租太高，民眾可向大區政府檢舉，然成效不彰。自2023年起，巴黎市政府將申訴機制收回自行辦理並簡化程序，一年下來初步效果顯著，協助不少租客向黑心房東追討超額租金。

負責平台的市府顧問，同時也是巴黎市議員葛梅斯（Barbara Gomes）向世界報（Le Monde）表示，「當知道中央政府3年來只有120件申報案後，就會高興我們把事情接手自己做」。

巴黎市政府表示，一年來平台接獲檢舉數超越2000件，點選並上傳文件就可通知市政府專案辦公室的檢查員。一年內已經向房東寄出超過500次正式通知，協助上百個案件追討回超額房租；甚至在少數租客沒有選擇搬家的情況下，還推動合約更新。

葛梅斯在昨天的巴黎人報（Le Parisien）中指出，「作戰的關鍵，就是推廣這個房租規範機制。越多人知道，就會有越少糾紛」。換言之，策略就是嚇阻房東。

檢查員接獲通知後，會先檢查所有文件，確定住房合約資格符合。檢查員沙洛美（Salomé）表示，要確認房屋種類、建造日期等，有時案件能迅速處理，但有的要幾週甚至幾個月。

確認房東超收房租後，辦公室的司法人員就會寄出正式通知，要求房東退還超額租金。若房東逾2個月未回覆，就會寄出存證信函；若再不回覆，就會面臨罰款。

設置至今，已有逾10萬名巴黎人上平台檢查自己的房租是否合理，25歲的年輕藥房人員卡林（Karim）就是其中一位。

他曾住在每個月650歐元（約新台幣2萬2471元），3坪不到的狹小「公寓」內半年，透過平台，他發現租金比市政府規範的上限高出近200歐元。

他告訴巴黎人報，「當我確定找到新房、不會受到房東報復後，我就填妥市府表單。原本完全沒有想到會這麼快有回應，我只需要掃描上傳租房合約」。

最終在市政府部門的催繳下，卡林在3個月內就收到房東轉來的1380歐元超收租金退款。平均而言，申訴成功者能取回3500歐元。

27歲的奧勒良（Aurélien）則向世界報表示，在搬離住房前，聽說了市政府房租規範平台。上網一查，確定自己的房租超過最高限額。

他坦言，「若公寓狀況良好，我絕對不會採取行動。但房屋冬天透風、熱水器老舊，糟透了，和房租比起來，實在不合理」。市政府最後認定退休房東超額收租142歐元，並在追討下退回3700歐元。

根據巴黎都會區房租觀察機構，房租規範平台初步嚇阻效果有成。2021年，30%房租超過上限；2022年則為28%。巴黎負責住房的副市長波德里耶（Jacques Baudrier）說將推動更多宣傳，讓租住雙方知道平台。

有鑒於巴黎的成功，中部大城里昂等城市也紛紛進行租屋規範實驗。里昂大都會區向世界報指出，嚇阻效果開始顯現，遵守房租規範的租屋公告比例從2022年底的39%，大幅提升至2023年9月的67%。（編輯：張芷瑄）1130327